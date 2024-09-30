女優の小沢真珠が３０日に自身のＳＮＳを更新。かわいらしい手作り弁当を披露した。この日、インスタグラムに「おはようございます。今日はスッキリしないお天気ですね。」と書き出し、「下の娘の遠足の日でしたがプラネタリウムに行くので晴れてなくても何の心配もなく元気に向かいました。」と報告した小沢。あわせて「お弁当は『プラネタリウム弁当』にしてみました」と明かし、宇宙をモチーフにした手作りのキャラ弁を