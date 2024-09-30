名刺管理システムの提供などを手掛ける「Sansan」が、2024年11月2日に東京・渋谷の複合施設「渋谷サクラステージ」（渋谷区桜丘町）でイベント「渋谷阿波おどり powered by Sansan」を開催します。東急不動産と共催になります。渋谷区桜丘町地域のにぎわい創出へ同社は2024年9月30日に本社を渋谷サクラステージに移転。徳島県神山町にサテライトオフィスを持つなど徳島とのつながりも深いことから、渋谷区桜丘町地域のにぎわい