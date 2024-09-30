モデル、タレント、プロ雀士として活躍する役満ボディ・岡田紗佳が３０日、自身のインスタグラムを更新。ロングヘアとの〝決別〟を報告した。 【写真】ノースリーブでアンニュイな表情も素敵です 「エクステの思い出＃もうお別れだよ」と投稿し、普段のボブとは違い、エクステを着けてロングヘアになった写真を掲載。さまざまな表情やファッションを披露している。最近はロングヘア姿でプロ麻雀リ&#