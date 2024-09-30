スマートフォンを販売する際にどういうサービスが付いていると、より買ってもらえるか。高校生が考えました。北九州市の商業高校で30日に行われた「独占禁止法教室」。いったいどんな授業だったのでしょうか。 30日午後、北九州市の小倉商業高校で行われた「独占禁止法教室」には、3年生39人が参加しました。生徒たちは、携帯電話を購入する「買い手」と、販売する「売り手」A、B、C社に分かれて、5万円のスマ&#125