今月22日、長野県で開かれていたアニメソングの野外フェスで参加者の男性が刺された殺人未遂事件。逮捕された男が人違いで刺した可能性があることが分かりました。記者「佐久市で行われた音楽フェスでトラブルがあり、男性1人が刃物で切りつけられました」事件は今月22日、長野県佐久市の公園で開かれていたアニメソングの野外フェス会場で起きました。県外から参加していた32歳の男性が突然、ナイフで複数回刺されたのです。会場