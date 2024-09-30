元乃木坂46人気メンバーの松村沙友理が、千鳥の大悟にコンプレックスを打ち明け、大悟のアドバイスに対して涙を流すシーンがあった。【映像】松村沙友理がポロポロと涙を流す瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。この日は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどん