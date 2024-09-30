◇セ・リーグDeNA・ジャクソン―広島・森（横浜）◇パ・リーグ楽天・岸―ロッテ・佐々木（楽天モバイルパーク宮城）西武・今井―日本ハム・バーヘイゲン（ベルーナドーム）ソフトバンク・前田悠―オリックス・田嶋（みずほペイペイドーム）