自民党の石破茂新総裁は30日、10月27日投開票の日程で衆議院総選挙を行う意向を表明しました。国会での論戦を求める野党からは批判の声が上がっています。石破新総裁が選出されてから3日。衆院選に向けた動きが加速しています。（石破総裁）「日本をもう一度皆が笑顔で暮らせる安心、安全な国にしていくために全身全霊尽くしてまいる所存であります」30日、石破総裁は党の役員人事を発表し、幹事長に森山裕氏、政調会長に小野寺五