台風17号、18号の5日先予想進路（30日21時現在）台風17号は30日、小笠原諸島に最接近した。10月1日は伊豆諸島から関東の東を北上して、2日には温帯低気圧になって北海道の東に進む見通しだ。18号は大型で非常に強い勢力でバシー海峡を西寄りに進んだ。2日には進路を北寄りに変えて台湾付近に進み、3日ごろには暴風域を伴って沖縄に接近、警報級の大雨となる恐れもある。気象庁によると、17号の影響で小笠原諸島の父島では最大