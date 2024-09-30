自民党の石破新総裁が日中首脳会談の重要性に言及したことについて、中国外務省の報道官は歓迎する意向を示しました。中国外務省林剣報道官「中日は近隣で、アジアと世界にとって経済的に重要な役割を果たしており、幅広い共通利益や協力の余地がある。日本側が中国側と歩み寄り、両国関係の改善や発展のために建設的な役割を果たすよう希望する」中国外務省の林剣報道官はこのように述べたうえで、「中国側は両国のあらゆるレベ