記者会見で質問に答えるフィギュアスケート女子の坂本花織（手前左）ら＝30日、東京都新宿区フィギュアスケートのシーズン本格化を前に日本の男女有力選手が30日、東京都内で記者会見し、女子で世界選手権3連覇中の坂本花織（シスメックス）は2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季五輪のプレシーズンであることを踏まえ「ジャンプの構成を変えて選択肢を増やし（五輪に）つながるようなシーズンにしたい」と抱負を語った。