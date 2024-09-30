「袴田事件」無罪判決後、姉・ひで子さんが会見 巌さんの“拘禁症”による変化を告白「死刑囚のいる房に行ってからおかしくなった」ABEMA TIMES

袴田巌さんは「死刑囚のいる房に行ってからおかしくなった」姉が明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 再審で無罪判決を受けた袴田巌さんの姉が30日、記者会見に応じた
  • 巌さんの「拘禁症」がどのような形で出てきたのかなどを赤裸々に証言
  • 死刑囚のいる房に行ってから、おかしなことを言うようになったという
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