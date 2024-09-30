「政治資金規正法の目的をないがしろにする犯行」。自民党の派閥の裏金事件で、東京地裁はこう指摘し、安倍派の会計責任者に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。自民党を揺るがした派閥による裏金事件。東京地検特捜部の家宅捜索からおよそ9か月が経ったきょう、事件は一つの区切りを迎えました。自民・安倍派 会計責任者松本淳一郎被告（77）「（Q.きょう判決ですが）…」きょう、無言で家を出た自民党安倍派の会計