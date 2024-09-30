30日午後、大阪府・堺市の南海電鉄堺駅付近で、工業用の水道管から水漏れが発生しています。【映像】激しく噴射する水 南海電鉄堺駅付近堺市上下水道局によりますと、この水道管は大阪広域水道企業団が管理するものだということです。家庭用ではないため、一般家庭が断水することはないとみられます。大阪広域水道企業団によりますと、工業用水は飲用ではなく冷却や洗浄に用いられるといい、付近の工場で断水などの情報はな