大手銀行5社は来月1日から変動型住宅ローンの基準金利を引き上げると発表しました。ただ、一部の銀行は最優遇金利を据え置くなど、新たな利用者獲得へ差別化を図っています。三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな、三井住友信託の大手銀行5社は、来月1日から適用される変動型住宅ローンの基準金利を前月から0.15％引き上げて2.625％とします。引き上げは約15年から17年ぶりとなります。ただ、三菱UFJとみずほは利用者の収入