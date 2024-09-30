栃木県内では、１０月１日から最低賃金がこれまでの時給９５４円から時給１００４円に引き上げられます。５０円増額の上げ幅は過去最高となります。 すべての労働者に適用される時給の最低額である最低賃金の引き上げが、都道府県ごとに順次始まります。 栃木県では１日、最低賃金が現在の時給９５４円から５０円引き上げた時給１００４円に改定されます。 上げ幅は、物価高などを背景に３年連続で過去最高を更新していて、栃木