女優桜井ユキ（37）が30日、インスタグラムを更新。自身初の「ギックリ腰」を発症したと明かした。台本を手に笑顔の写真をアップし「ピキってなりました」と報告。続けて「突然人生初ギックリ腰」と告白し「改めて身体の有り難みを知るここ数日です」とつづった。さらに「ともあれ、一歩一歩を噛み締めがならせっせと湿布貼りながら日々元気に『ライオンの隠れ家』撮影中ですこの仕事始めて以来、初めて衣装さんに靴下履かせて