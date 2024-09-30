9月29日、窪塚洋介がInstagramを更新した。【写真】「世界一イケてる親子」と反響！窪塚洋介＆愛流の2SHOTを公開窪塚は、自身のInstagramアカウントにて、「愛流初舞台」「東京公演千秋楽」「思いの外よかった。」「成長を感じられて嬉しい。」と、自身と同じく俳優として活躍する息子・窪塚愛流の舞台公演に触れてコメント。同時に、窪塚愛流が出演中の舞台『ボクの穴、彼の穴。W』のポスターを親子で指差している、仲睦まじ