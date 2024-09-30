Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。 X（Twitter）を眺めていたら、「サツマイモを市販のレモンティーに漬けてレンチンするだけで『サツマイモの甘煮』ができる」という投稿がバズっていた。レンチンするので煮崩れもせず、さっぱりとした美味しさに仕上がるとのこと。 気になったのでやってみた。 アク抜きしてから紅茶を入れてレンチンするだけ サツマイモを洗って、1cｍ幅の輪切りにする。 深めの容器に移し、