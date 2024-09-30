日本航空（JAL）は、国際線「サクララウンジ」の有料ラウンジサービスの料金を、10月1日から引き上げる。現在は、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西は4,950円、ホノルルは4,000円、フランクフルトは4,760円、バンコクは3,750円、マニラは3,500円で提供している。これを同日以降購入分から、東京/羽田・東京/成田・大阪/関西は8,250円、ホノルルは7,500円、フランクフルトは8,330円、バンコクは6,420円、マニラは6,000円にそれぞれ引