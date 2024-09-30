東京空港交通は、羽田空港を発着する空港バスで運賃改定を10月1日付で実施する。運賃改定を実施するのは、羽田空港〜渋谷地区、多摩地区、調布地区、八王子地区、市川地区、浅草地区、吉祥寺駅の計7路線。路線・区間ごとに100円から200円の値上げを実施する。深夜バスは倍額。