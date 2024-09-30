特に秋冬に流行し、ひどい咳や鼻水を伴う「RSウイルス感染症」。小さな子どもだと悪化して入院を余儀なくされることも少なくない。小児科医の森戸やすみさんは「今年になって、RSウイルス感染症を防ぐ2種類のワクチン、1種類のモノクローナル抗体が発売されたので、ぜひ知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／Manjurul※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Manjurul■「RSウイルス感染症」とはみなさんは、RSウ