Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。X（Twitter）を眺めていたら、「サツマイモを市販のレモンティーに漬けてレンチンするだけで『サツマイモの甘煮』ができる」という投稿がバズっていた。レンチンするので煮崩れもせず、さっぱりとした美味しさに仕上がるとのこと。気になったのでやってみた。アク抜きしてから紅茶を入れてレンチンするだけサツマイモを洗って、1cｍ幅の輪切りにする。サツマイモが美味しい季節だ深めの容器