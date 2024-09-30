2023年10月の改正に続き、2024年6月もふるさと納税の改正が発表されました。今回発表された改正点のポイントは大きく3つです。お得さの強調の禁止の厳格化改正点の1つ目は、返礼品を強調した宣伝的な広告を禁止するというものです。具体的には「メガ盛り」「お得」「おまけ付き」といった、返礼品のお得さを強調した文言での宣伝広告が禁止されていますが、対象となる募集媒体にテレビやインターネットが追加されました。ふるさと