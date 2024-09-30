石川県輪島市の河原田川が氾濫し、床上浸水の被害にあった仮設住宅では復旧工事に向け30日から住民の退去が進んでいます。記者リポート「住民の退去が進むこちらの仮設団地では、泥だらけの家具や家電がこのように運び出されています」輪島市内では、元日の地震で被災した住民が暮らす仮設団地のうち5か所が床上浸水の被害を受けました。住民の男性「ここに冷蔵庫、ここに洗濯機あって、水で浮いていた。この辺まで来たんじゃない