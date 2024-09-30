英国Coltテクノロジーサービスは9月27日（現地時間）、 環境保護活動家および教育者から成る「The Arctic Arts Project(アークティック・アーツ・プロジェクト)」と3年間のパートナーシップを締結したと発表した。○「The Arctic Arts Project」とは「The Arctic Arts Project」は、気候変動の影響を捉え、必要な行動を共有することを目的としており、環境写真家であり活動家のケリー・コーピング氏によって設立された。同プロジェ