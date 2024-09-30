町野修斗を擁するホルシュタイン・キールは現地時間９月29日、ブンデスリーガ第５節でフランクフルトとホームで対戦。２−４で敗戦を喫した。キールは開幕から５戦勝ちなしとなったなか、この一戦で２得点の活躍を見せたのが、２トップの一角で先発した町野だ。まずは１点ビハインドで迎えた30分にPKを確実に決めてみせる。さらに50分には、ボックス内でCKのこぼれ球に反応して左足を一閃。技ありのボレーシュートを叩き込んで