9月29日放送のNHK大河ドラマ「光る君へ」第37話「波紋」の冒頭から、凰稀（おうき）かなめ演じる赤染衛門に「左大臣さま（道長）＝柄本佑＝とあなたはどういうお仲なの？」と質問された吉高由里子演じる藤式部（まひろ）。先週の予告でもこの2人のシーンがオンエアされ話題になっていたが、まさか冒頭から展開されるとは思っていなかったから驚いた。衛門（凰稀）のストレートすぎる質問に言葉を失った藤式部（吉高）だったが