あなたは猫と犬とではどちらが好きですか？「どちらも好き」という人もいるかもしれませんが、とくに猫好きの中には「とにかく好きで好きで仕方なく困ってしまう……」という人は多いようです。そこで今回は、そんな猫が好き過ぎる人の“のろけ”エピソードを紹介していきましょう。■仕事中もずっと飼い猫のことを考えてしまう……ある女性は、「飼い猫が可愛過ぎて仕事中もずっと考えてしまう」のだとか。休憩時間には「スマ