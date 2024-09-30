「楽しそうだね〜」という呟きと共に、とある家庭で発生した?惨劇?の様子がX上に投稿された。悲惨なのにほっこりしてしまうその光景を、皆さんにもご覧いただこう。こちらは、Xユーザーの＠poteto0205さんが2024年9月26日に投稿した画像だ。床の上に散乱している、白い綿の数々。すぐそばに転がっているぬいぐるみから飛び出したものだろう。そして当然、この事件現場を生み出したのは綿の中で「やり切った感」でいっぱいの笑顔を