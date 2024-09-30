リクルートは9月27日、「児童手当」についての調査結果を発表した。調査は2024年6月19日〜6月26日、「ゼクシィ Baby」会員の2歳以下の子どもを持つママと、3カ月〜10カ月の妊婦、計3,812名を対象にインターネットで行われた。○児童手当の拡充は2人目、3人目の後押しになる?2024年10月1日より児童手当は、所得制限撤廃、対象年齢の延長、第3子増額などの拡充が行われる。これらの拡充をママたちはどう受け止めているのか、アンケー