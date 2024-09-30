お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（45）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。暴露系YouTubeチャンネルについて伝えた。久保田は「もうなんでもありなんか??」とコメント。「人の家晒して金儲けしてる馬鹿いるけどそれって学校の名簿盗んで売ってるのとなんら変わらんやろ。冷静に我が身と思ってください怖すぎるでしょ」と不快感をあらわにした。続く投稿で「通報してください。色んなタレントが迷惑被って