楽天グループは３０日、クレジットカード事業を手掛ける完全子会社の楽天カード（東京）が、みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）と資本業務提携を検討することで合意したと発表した。同社による楽天カードへの出資に向けて具体的な議論を進め、年内の提携実現を目指す。これに伴い、４月に公表したグループの金融事業再編を中止する。法人分野で幅広い顧客基盤を有するみずほＦＧとの提携で、同分野での成長を加速させるのが