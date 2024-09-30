カンテレ（関西テレビ）4月入社の田中友梨奈アナと秦令欧奈アナが10月1日から、平日夕方の報道番組『newsランナー』（月〜金後4：45※関西ローカル）にリポーターとして出演する。【写真】同期の仲良い空気感！弾ける笑顔をみせる秦令欧奈アナと見つめる田中友梨奈アナ田中アナは月・水曜、秦アナは火・木・金曜に出演しリポートを行うほか、午後5時、6時台の「お天気コーナー」も担当する。10月からの出演は以下の通りメ