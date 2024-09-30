ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第14戦」は30日、予選3日目が終了。10月1日に予選最終日となる4日目を迎える。江戸川初参戦ながら常住蓮（23＝佐賀）が奮闘している。3日目まで5戦して2、1、3、3、3着。オール3連対の堅実な走りで、得点率8位タイにつけた。日本一、癖が強い水面に「江戸川は難しいです。まだ慣れてきたとは言えません」と語ったが、成績と同じく調整は順調。「重さはあるけど初日