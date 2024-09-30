９月２７日に終了したＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の初回から全１３０回の平均視聴率（関東地区）は、世帯１６・８％、個人９・４％だった。ビデオリサーチが３０日発表した。世帯の平均視聴率は、前作「ブギウギ」の１５・９％を０・９ポイント上回った。