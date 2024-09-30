BLACKPINK・リサの新曲の歌詞が、ネットを中心に注目を集めている。【写真】リサ、“ヴィトンの息子”と寄り添う姿が目撃リサは9月29日（日本時間）、アメリカ・ニューヨークのセントラルパークで開催された「グローバル・シチズン・フェスティバル」に出演。ポスト・マローン、ドージャ・キャットらと並んでヘッドライナーを務めたリサは、『ROCKSTAR』『New Woman』『LALISA』『MONEY』を披露した。加えて、未発表の新曲『Moonli