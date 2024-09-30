自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件の裁判で、東京地裁は30日、安倍派の会計責任者に対し禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。安倍派の会計責任者・松本淳一郎被告は、2022年までの5年間でおよそ6億7000万円のパーティー券収入とほぼ同額の支出を、派閥の収支報告書に記載しなかった罪に問われていました。東京地裁は30日、松本被告に対し禁錮3年、執行猶予5年を言い渡しました。東京地裁は30日の判決で、「