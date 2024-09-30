 “頂き女子りりちゃん”こと渡辺真衣（わたなべ・まい）被告の、30日の控訴審判決の直後、渡辺被告の母親が、FNNの単独インタビューに応じた。渡辺被告の母親「連れて帰りたかった」渡辺被告の母親：まず（手錠を）やってるじゃないですか。あれ私は初めて見たから、そこから（涙が）ダーですよ。そんなのつけて入ってくるんだと。 “頂き女子りりちゃん”を名乗り、恋愛感情を利用して、男性3人から合わせて1億5500万