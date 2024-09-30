地域の郵便局からオンラインで診療を受ける実証事業が、10月1日から広島県安芸太田町で始まります。総務省の実証事業は安芸太田町の安野郵便局で始まります。局内にある個室で安芸太田病院とオンラインでつなぎ、医師の診察を受けることができるほか、薬局から薬の指導も受けられます。そのほか、総務省は、郵便局で公的サービスを提供する実証もおこないます。■総務省 郵政行政部企画課山本和弘課長補佐「地域のコミュニ