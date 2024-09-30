中国の建国記念日にあたる国慶節を10月1日に控え、習近平国家主席らが日中戦争などの犠牲者を英雄としてたたえる式典に参加し、花をささげました。中国では10月1日の国慶節の前日を、日中戦争などの犠牲者を英雄としてたたえる「烈士記念日」と定めています。30日の式典には、習近平国家主席ら最高指導部のメンバーが参加し、天安門広場の人民英雄記念碑の前で黙とうし、花をささげました。10月1日の国慶節当日からは、大型連休も