片付けのプロが見ると「お金が貯まらない家」はすぐに分かるという。お片づけ習慣化コンサルタントの西崎彩智さんは「パントリーがモノで溢れている家は、大抵、家中のそこかしこに無駄なものが溢れている。ふだんからパントリーを整理するだけで、無駄を省いて、お金が貯まる循環が生まれていく。実際、パントリーを片づけて、食費が月2〜3万円減ったと語る受講生もいた」という――。写真＝iStock.com／fcafotodigital※写真はイ