立憲民主党の野田佳彦代表は30日、政権奪取を目指した各政策分野の責任者「次の内閣（ネクストキャビネット=NC）」の人事を発表した。女性や若手・中堅を積極的に起用しつつ、代表選の決選投票で争った枝野幸男元代表の陣営も登用。論功行賞の色が強かった執行部人事への反発を打ち消す狙いもあるとみられる。政権担当能力をアピールしようと、民主党政権で政務三役を担った議員を数多く起用した。国土交通相の在任期間が4カ月