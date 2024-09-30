【モデルプレス＝2024/09/30】モデルの藤井サチが28日、自身のInstagramを更新。美しい脚やヒップに反響が寄せられている。【写真】藤井サチ、美谷間のぞくセクシー衣装姿◆藤井サチ、美脚&美ヒップ披露藤井は「作品撮り」と添え、写真家・川崎一貴氏（※「崎」は正式には「たつさき」）が撮影した写真を投稿。レースのワンショルダートップスにショーツ姿や、素肌が透けるレーストップス姿を公開し、美しい脚やヒップを大胆に