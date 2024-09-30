【モデルプレス＝2024/09/30】女優の本田翼が9月29日、自身のTikTokを更新。Hey! Say! JUMPの山田涼介が登場し、話題を集めている。【写真】本田翼、美背中際立つ姿◆本田翼、1年ぶりのTikTok更新で山田涼介が登場約1年ぶりのTikTok更新となった本田は「お久しぶりです」と書き出し、「山田くんとCRのおじじと赤見かるびちゃんの4人で東京ゲームショウでトークショーしてきたよ」とつづり、山田、プロゲーミングチームの「Crazy Ra