Takaya YamaguchiKentaro Sugiyama［東京３０日ロイター］ - １日に発足する石破茂内閣の財務相に、加藤勝信元官房長官を起用する人事が固まった。経済対策を裏付ける財源を確保するため、近く２０２４年度補正予算の編成に着手する。衆院解散・総選挙をにらみ、大規模な金融緩和と積極的な財政出動を柱とするアベノミクス色をにじます人選とした側面もありそうだ。＜「アベノミクスは国政選挙６連勝」＞加藤氏は、１９