日産新型「ノート」発売！…えっ1780万円!?日産の人気コンパクトカー「ノート」のマイナーチェンジモデルが、シンガポールでも発売されました。シンガポールのノートは、基本的に日本と同じ仕様ながら、価格は関税などにより16万800SDドル（約1780万円）と目を疑ってしまうほど高額です。ノートが1000万円超え!?ノートは2005年にデビューしたハッチバックスタイルのコンパクトカーです。【画像】超カッコイイ！ 1000万円超