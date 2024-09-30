コスプレイヤーの高嶺ヒナが29日(日)、Xを更新。ツインテール×ゴスロリ衣装の概念コーデを披露した。【別カット1点】高嶺ヒナのドールスタイル際立つ概念コーデ全身高身長と、超ロングヘアがトレードマークのコスプレイヤー・高嶺ヒナ。ほっそりスタイル＆小顔のドールのような雰囲気で“令和のバズ女王”とも称され人気を集めている。高嶺は29日(日)、「地毛1mツインテドリルで ダンガンロンパのセレスさん概念コーデ」とXを更新