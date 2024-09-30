【S.H.MonsterArts ブラック・マジシャン】 予約開始：10月1日 2025年3月 発売予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts ブラック・マジシャン」を2025年3月に発売する。10月1日より予約受付を開始する予定で、価格は11,000円。 本製品は、アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」に登