Qello Japan 動画配信サービスHuluが、10月7日からMaroon5やRed Hot Chili Peppers、海外音楽フェスなど洋楽ライブコンテンツ80作品を順次、見放題配信を開始することを発表した。動画配信サービスHuluを運営するHJホールディングス株式会社は、音楽ライブ・コンサートなどの公式動画をブラウザやスマホで視聴できるストリーミング サービスQello Japan(クェロ・ジャパン)と包括的ライセンス契約を締結。洋楽ライブ